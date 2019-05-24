المنافسة تشتعل في كأس ليبيا للرياضات الإلكترونية

تتواصل منافسات كأس ليبيا للرياضات الإلكترونية بمشاركة فرق من جميع المدن الليبية تمثل أبرز الأندية المحلية.

وتجاوز الأهلي بنغازي فريق الوحدة في الدور الربع نهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، إذْ انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3 مقابل صفر ومباراة الإياب بنتيجة 3 مقابل واحد ليكون مجموع المباراتين 6 أهداف مقابل هدف.

هذا وتأجلت مباراة الدور النصف النهائي بين الأهلي بنغازي والاتحاد بسبب عطل في سيرفرات اللعبة.

من جهته يواصل التحدي تألقه بعدما تأهل للدور النهائي على حساب الأولمبي بنتيجة 3 مقابل واحد من مجموع المباراتين.

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