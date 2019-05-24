الزناد وطريق الحفاظ على حزام “WBF”

يضرب الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد موعداً أمام الملاكم الكولومبي جون كورتز في تحد جديد لصاحب القفازات الحديدية حيث ستتصوب الأنظار نجو حلبة فندق أنتر كونتينينتال بالعاصمة المالطية .

وسيلعب النزال ضمن سلسلة نزالات حزام “WBF International ” والذي يحتفظ به الملاكم الليبي بفوزه في نزالاته الأخيرة .

وسيواصل الزناد العائد من الأصابة التي لحقت به في مارس الماضي مهمته بإسقاط منافسيه بالضربة القاضية في نزالاته الأخيرة حيث يحقق الزناد منذ بداية مسيرته الاحترافية في حلبات الملاكمة انتصارات متتالية أمام كل المنافسين ليكون واحداً من أكثر الرياضيين الليبيين تميزاً.

وسيكون الملاكم الكولمبي كورتز أكثر تمرساً من خصوم الزناد السابقين حيث خسر نزالاً واحداً من أصل 16 نزالاً لكنه أسلوبه سيقترب من الملاكم الكوبي البانتيرا بحسب كل المتابعين والذي أطاح به الزناد في مارس الماضي بالضربة القاضية .

ويعتبر النزال هاماً للملاكم الليبي الذي سيواصل تحقيق الأرقام القياسية وستكون الأمنيات معقودة لتحقيقه نجاح جديد سيرفع العلم الليبي عالياً في منصات التتويج .

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