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بنغازي .. سباقات الميدان والمضمار لذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 مايو 2019 (وال)- أقيمت بالمدينة الرياضية ببنغازي، التجربة الأولى في سباقات الميدان والمضمار لمسافة 100 – 200 متر لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وقد أقيمت المنافسات أمس الخميس تحت إشراف الاتحاد الفرعي لألعاب القوة بالمنطقة الشرقية والمدرب يونس مازق، حيث شملت ألعاب: دفع الجلة، قذف القرص واقفا.

وكانت النتائج التجربة جاءت على النحو التالي:

سباق 100 متر : فوز وجيه امحمد الزلاوي بالترتيب الأول بزمن 23:14 ث.

سباق 200 متر: فوز وجيه امحمد الزلاوي بزمن 55:29ث ألعاب الميدان.

دفع الجلة: فوز يونس منصور بالترتيب الأول بمسافة 70:7م قذف القرص 39:19.

وأوضح الاتحاد الفرعي لألعاب القوة بالمنطقة الشرقية أنه ستكون هناك تجربة أخرى عقب عطلة عيد الفطر المبارك، للتحسين من مستوى الرياضيين. (وال- بنغازي) ع ج/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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