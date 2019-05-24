الزناد يخضع لاختبار الوزن قبل ليلة من المواجهة

خضع الملاكم الليبي الدولي مالك الزناد لاختبار الوزن الذي يسبق مواجهته المقبلة أمام الكولومبي جون كورتز ضمن سلسلة نزالات حزام “WBF International ” الذي يحتفظ به الملاكم الليبي بفوزه في مبارياته الأخيرة.

ويختص الدولي الليبي في وزن خفيف ثقيل الذي يبدأ من 76 كغ إلى 81 كغ، وبلغ ميزان الزناد قبل ليلة من المواجهة 78.3، فيما حددت اللجنة وزن غريمه الكولمبي 79.1.

وتُـبين الأوزان المرصودة مدى الصحة والبنية الجسدية الجيدة التي يتمتع بها الملاكميْن خاصة ابن ليبيا الذي تمكن من تخطي الإصابة الأخيرة التي ألمت به شهر مارس المنقضي على مستوى أوتار الكتف حيث عاد لتمارينه المعتادة.

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