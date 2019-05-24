لوكاكو يقترب من إنتر ميلانو

ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية أن إنتر ميلانو الإيطالي يسعى للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت الصحيفة أن الإنتر مهتم بخدمات مهاجم من الطراز العالي في حال رحيل مهاجمه ماورو إيكاردي، حيث زاد المهاجم البلجيكي من التكهنات بعدما تابع مواطنه راجا نايغولان لاعب النيراتزوري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ماوضع كل التوقعات لاقترابه بالوصول إلى الفريق الإيطالي الموسم المقبل.

من جهة أخرى أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المرشح الأكبر لتدريب الإنتر يريد المهاجم منذ تدريبه تشيلسي الإنجليزي، حيث لايزال المدرب يفكر في ضمه إلى الفريق الجديد الذي سيشرف على إدارته الفنية.

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