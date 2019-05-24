اخبار الرياضة

مهاجم إسباني على رادار برشلونة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستهدف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مهاجم توتنهام الإنجليزي فيرناندو لورينتي الذي سينتهي عقده في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن البلوغرانا يراقب اللاعب الإسباني ويسعى لجلبه لملعب كامب نو في الموسم المقبل.

ويخوض المهاجم الإسباني المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل مع فريقه توتنهام أمام مواطنه ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأمل برشلونة تعزيز صفوفه الموسم المقبل بمهاجم ليكون بديلا للأورغواياني لويس سواريز كالبلجيكي ديفوك أوريغي مهاجم ليفربول ووسام بن يدر هداف إشبيلية الإسباني، فيما يعد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الرئيسي للفريق الكاتالوني بعدما أعلن مغادرته لفريقه أتلتيكو مدريد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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