مهاجم إسباني على رادار برشلونة

يستهدف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مهاجم توتنهام الإنجليزي فيرناندو لورينتي الذي سينتهي عقده في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن البلوغرانا يراقب اللاعب الإسباني ويسعى لجلبه لملعب كامب نو في الموسم المقبل.

ويخوض المهاجم الإسباني المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل مع فريقه توتنهام أمام مواطنه ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأمل برشلونة تعزيز صفوفه الموسم المقبل بمهاجم ليكون بديلا للأورغواياني لويس سواريز كالبلجيكي ديفوك أوريغي مهاجم ليفربول ووسام بن يدر هداف إشبيلية الإسباني، فيما يعد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الرئيسي للفريق الكاتالوني بعدما أعلن مغادرته لفريقه أتلتيكو مدريد.

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