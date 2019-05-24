الطريق نحو دوريات الصفوة

لايزال صراع الوصول إلى دوريات الصفوة الأبرز في أوروبا مشتعلاً فالبريمرليغ والليغا والكالتشيو ينتظرون ضيوف الموسم الجديد حيث ستعود فرق غائبة منذ سنوات عن الدرجة الأولى.

وسيكون الصراع في إنجلترا كما اعتدناه محتدماً حتى النهائية فنوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد تمكنا من العودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب، لكن المقعد الثالث والأخير انحصر بين فريقين سيخوضان نهائي الملحق المؤهل للبريمرليغ فتواجد أستون فيلا وديربي كاونتي لم يكن صدفة بل بعد عمل كبير من مدربي الفريقين اللذين تخطيا كل العقبات للتواجد في ويمبلي وبلوغ البريمرليغ .

أما الليغا ستنتظر عودة أوساسونا الغائب عنها لثلاث مواسم بعد تصدره ترتيب الدرجة الثانية ليكون الفريق الوحيد الذي ضمن التأهل للدرجة الأولى، فيما يقترب الملاحق غرناطة من الوصول إلى دوري الدرجة الأولى بفوزه في مباراة من أصل ثلاث متبقية، في انتظار منافسة شرسة على المرتبة الثالثة بين خمس فرق أبرزها ديبورتيفو لاكورونا ومالقا ومايوركا.

وسيستقبل كبار الدوري الإيطالي فريق بريشيا العائد بعد غياب دام لثمان مواسم عن السيريا آ، فمنذ موسم ألفين وعشرة ألفين وأحد عشر حاول الفريق عديد المرات لكن فشل في مبتغاه ليلاحقه ليتشي الثاني الذي سيخوض مبارياته في الكالتشيو الموسم المقبل على ملعب فيا ديل ماري، في حين تم إنزال باليرمو إلى دوري الدرجة الثالثة بعد قرار من قبل المحكمة الرياضية بسبب مخالفات مالية رغم امتلاكه رصيداً من النقاط يؤهله إلى صفوة الكبار والبديل سيكون في الغالب فريق بينيفينتو.

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