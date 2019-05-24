برشلونة يحشد أسلحته لنهائي كأس الملك

يسعى برشلونة للاحتفاظ بلقبه بكأس ملك إسبانيا عندما يلتقي نظيره فالنسيا في المشهد الختامي للمسابقة على ملعب بينتو فيا مارين معقل ريال بيتيس.

وأكد مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي بأن الفريق يريد إنهاء الموسم بالطريقة الأمثل رغم صعوبة المهمة بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق.

ويسعى الفريق الكاتالوني للتتويج بالثنائية للموسم الثاني على التوالي بعد حسمه الدوري الإسباني بفارق كبير أمام أتلتيكو مدريد الوصيف لكن الفريق يعيش مرارة الإقصاء الأوروبي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا .

ويعد برشلونة أكثر فريق يتوج بكأس ملك إسبانيا بعدما توج باللقب 30 مرة فيما يأمل الخفافيش بحصد اللقب الثامن في تاريخه.

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