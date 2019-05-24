اخبار الرياضة

احتفالات بأبطال جمعية الحرية لذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زينة وألوان ومظاهر احتفالية ملأت واجهة مقر جمعية الحرية لذوي الإعاقة عندما استقبلوا الأبطال الذين شاركوا في البطولة السادسة للسلام بمدينة البيضاء برعاية الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بالجبل الأخضر التي اختتمت مؤخرا

مسابقات ومواجهات في عدة ألعاب شهدتها هذه البطولة منها تنس الطاولة ولعبة الشطرنج والدومنو، الكل كان مليئا بالفرح والسعادة بعد دورة من التعب والمنافسات وتسلم أصحاب المراكز الأولى ميدالياتهم وجوائزهم ولم ينس الجمع تكريم البطل الليبي عبدالرحمن بوالقوبه الذي تحصل على الترتيب الثاني في بطولة العالم للتجديف التي أقيمت في إيطاليا، في أجواء مليئة بالروح الرياضية والتفاؤل أسدل الستار على البطولة والاحتفالات التي تزيد من عزيمة الرياضيين وتعطي دفعة للمزيد من العطاء والإنجازات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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