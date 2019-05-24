بطولة الكرة الحديدة في غدامس

على ملعب نادي غدامس انطلقت بطولة رمضان للكرة الحديدية في مختلف الفئات الرافا ورمي الدقة وتخصص الطويل والقصير، ضمن خطة البرامج والنشاطات المعدة من الإدارة لشهر رمصان الكريم وفي إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة

ويعد نادي غدامس من أول النوادي التي اختصت برياضة الكرة الحديدية على مستوى ليبيا وفي هذا الدوري كان التنافس على أشده في مختلف الفئات بمشاركة اللاعبين الدوليين والهواة تباروا لمدة ثلاثة أيام متواصلة

ومازالت المنافسات لم تنته في عدة اختصاصات وألعاب وينوي المسؤولون على الدوري تكريم الفائزين باحتفال خاص خلال أيام عيد الفطر المبارك

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