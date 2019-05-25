كرة القدم الصينية تنتظر “ليبي”.. لـ”إنقاذها”

218TV|خاص

لم يطق الاتحاد الصيني لكرة القدم الابتعاد عن خدمات المدير الفني الإيطالي مارتشيلو ليبي أكثر من أربعة أشهر، إذ أعلن عن تعاقده مجددا مع المدرب الإيطالي الذي طُلِب منه الرحيل في شهر يناير الماضي بعد خسارة “التنين” أمام منتخب إيران بثلاثية ضمن منافسات نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي استضافتها دولة الإمارات العربية وقتذاك، إذ يريد الاتحاد الصيني من ليبي وفق بيان رسمي صادر بهذا الخصوص أن يُعيد “الروح العنيدة”، وأن “يُنقذ التنين” قبل بدء تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في نوفمبر عام 2022 في قطر.

ولم يُحْرِز ليبي مع المنتخب الصيني لكرة القدم أي نتائج مدهشة على صعيد نيل البطولات القارية أو الدولية، لكن الصينيين ينظرون بفخر وأمل إلى إنجازه في الملاعب الصينية، إذ سبق للإيطالي ليبي أن درّب نادي غوانغو إيفرغراند وحقق معه لقب بطولة دوري أبطال آسيا عام 2013، فيما يريد الاتحاد الصيني من ليبي أن يعمل على تأهل الصين لمونديال قطر بعد نحو عامين، إذ لم يسبق للصين التأهل للمونديال سوى مرة واحدة عام 2002 حينما نظّمت القارة الآسيوية المونديال للمرة الأولى في اليابان وكوريا الجنوبية.

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