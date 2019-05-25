“زيزو” يحاول تفكيك “لغم” في “سانتياغو برنابيو”.. ما هو؟

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يجد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نفسه في “ورطة شديدة” منذ تسرب أنباء ومعطيات تقول إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في طريقه إلى النادي الملكي الذي فقد كل ألقابه هذا الموسم الذي مرّ سيئا، فيما بدأ “زيزو” مهمة بناء تشكيلة قوية يعود معها ريال مدريد إلى منصة التتويج، إذ أن زيدان الذي عاد في شهر مارس الماضي إلى ستاد سانتياغو برنابيو يُواجَه داخل “الملكي” بسؤال واحد ومُحيّر: “هل سيأتي نيمار.. إلى هنا؟”، فيما يحاول “زيزو” بحسب وسائل إعلام رياضية إسبانية تأجيل الإجابة.

ماركو إسينسيو وسيرجيو راموس نُقِل عنهما القول صراحة إنهما سيرحلان في حال جاء مُهاجِم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تشكيلة “الملكي”، لكن الصحف الإسبانية المهتمة بأخبار فريق العاصمة تقول إن “زيزو” نفسه غير متحمس لقدوم نيمار إلى تشكيلة الملكي، لأن هذا التعاقد من شأنه أن يُحْضِر “لغماً” شديد الانفجار إلى ملعب سانتياغو برنابيو، وقد يُهدّد شكل التشكيلة التي يبنيها زيدان بتأن شديد، إذ يُشْرِف على الاتصالات السرية لتأمين “أسماء لامعة” لـ”كتيبة الملكي” قبل بدء الموسم الكروي المقبل، وسط آمال مدريدية كبيرة وواسعة على “زيزو”.

وبحسب انطباعات داخل الملكي فإن البرازيلي نيمار صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والتي تعدت ال200 مليون دولار أميركي، لم يُقدّم عملا مقنعا في ملعب “حديقة الأمراء”، مثلما لم يُقدّم أداء مقنعا مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها روسيا في شهر يونيو من العام الماضي.

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