“سببان” يُعطلان انتقال كلوب إلى “السيدة العجوز”

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تتجه أنظار العالم في الأول من الشهر المقبل، تحديدا إلى ملعب في العاصمة الإسبانية مدريد لمعرفة ما إذا كان الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بوسعه أن يفعل شيئا في مواجهة إنجليزية خالصة بـ”نكهة أوروبية”، إذ يقول كثيرون إن هذا اللقاء المصيري سيُحدّد مصير انتقال كلوب الذي بات مطلوبا بشدة في مدينة تورينو الإيطالية لتدريب بطل الدوري الإيطالي، فإذا فاز كلوب مع ليفربول بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا فإن حسابات المدرب الألماني ستتغير بكل تأكيد، لكن الخسارة ستفرض حسابات أخرى.

إذا رفع كلوب كأس دوري الأبطال الذي لم يرفعه ليفربول منذ عام 1996، فإن إدارة نادي ليفربول قد تتمسك بكلوب بشدة فهو سيكون اللقب الأول لليفربول منذ 23 عاما، وكذلك منذ 30 عاما حينما فاز النادي الإنجليزي بآخر لقب لـ”البريميرليغ”، لكن فوز أو خسارة ليفربول ليس هو العائق الوحيد أمام انتقال محتمل لكلوب عن ملعب “أنفيلد”، إذ تكشف صحف رياضية إنجليزية أن كلوب سيكون مطالبا بشرط جزائي إذا ما قرر الرحيل عن “الريدز” في الموسم المقبل.

وبحسب صحف رياضية دولية وإنجليزية، فإن الألماني يورغن كلوب سيكون مطالبا بدفع قيمة الشرط المالي الجزائي، إذا ما قرر فعلا الانتقال لتدريب نادٍ آخر، إذ تصل قيمة المبلغ المالي الذي يتعين على مدرب ليفربول دفعه إلى نحو 40 مليون دولار أميركي، ليس معروفا بعد ما إذا كان أي ناد في العالم بوسعه أن يتحمل هذا المبلغ، ودفعه لمدرب لم يحصل على أي لقب لناد أشرف على تدريبه منذ عام 2015.

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