ليلة البطل.. حصرياً على 218

ساعات قليلة تفصلنا عن النزال المرتقب لبطل الملاكمة الليبي العالمي مالك الزناد مع نظيره الكولومبي جون كورتيز في وزن خفيف الثقيل على حلبة فندق إنتر كونتننتال بمالطا في تمام الساعة الحادية عشر ونصف ليلا بتوقيت ليبيا.

ويسعى البطل الليبي للحفاظ على حزام BFW الذي بحوزته كما يسعى أيضا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والمدعم بالضربات القاضية في أولى الجولات حيث خاض مالك أربعة عشر نزالا منذ أن أصبح ملاكما محترفا فاز بها جميعا وتمكن في ثلاثة عشر نزالا منها من الفوز بالضربة القاضية . وكان أبرزهذه النزالات فوزه على البطل الإنجليزي كوملز في عقر داره. فيما لا تقل مواجهة كورتيز الليلة أهمية عن نزال الإنجليزي كوملز حيث يتمتع الملاكم الكولومبي بسجل جيد حيث إنه خاض ستة عشر نزالا فاز في اثني عشر منها بالقاضية وخسر في نزال واحد فقط.

ومن خلال اختبار الوزن الذي أُجري يوم أمس يتضح لنا التقارب الجسماني وفي اللياقة بين الملاكمين.

حيث بلغ وزن الزناد قبل ليلة من المواجهة 78.3كغم فيما بلغ وزن غريمه الكولومبي كغم 79.1.

بينما بيلغ طول الزناد 1.84 سم وطول منافسه 1.83 سم

وتُـبين الأوزان المرصودة مدى الصحة والبنية الجسدية الجيدة التي يتمتع بها الملاكمَيْن والتشابه في الخصائص مما ينبئ بنزال واعد.

وفي حال فوز الزناد بهذا النزال سيتجه ابن ليبيا في نزالاته المقبلة الى الولايات المتحدة الأميركية وبداية مرحلة جديدة من التحدي حيث يسعى مالك الى تحسين تصنيفه العالمي الحالي الذي يشير الى وجوده في المركز الثاني والأربعين من بين ألف ومئتَي ملاكم في وزن خفيف الثقيل.

ويعد هذا النزال الثالث لمالك الذي تتيحه قتوات 218 لمشاهديها على الهواء مباشرة بعد نزالَي تشامبا في برلين الذي أنهاه الزناد بالضربة القاضية في الجولة الثانية، ونزال البانتيرا الذي أنهاه أيضا ابن ليبيا بالقاضية في الجولة الرابعة.

