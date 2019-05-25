العقبي لـ218: الزناد جاهز لخوض النزال

أكد محمد العقبي وكيل أعمال الملاكم مالك الزناد في تصريحات خاصة لـ218 بأن البطل الليبي على أتم الجاهزية لخوض نزاله أمام الملاكم الكولومبي جون كورتيز والتي ستجرى على حلبة إنتر كونتينينتال في مالطا.

وأشار العقبي في تصريحاته إلى أن الجالية الليبية الموجودة في مالطا ستكون حاضرة بصورة كبيرة لدعم الزناد في نزاله الذي سيجرى سهرة اليوم في العاصمة فاليتا.

وأوضح وكيل أعمال الزناد بأن القطاع الخاص يواصل الدعم للملاكم الليبي منذ عام 2016 حيث ستستمر الرعاية طوال السنوات المقبلة عن طريق عديد الشركات.

ويخوض الزناد نزاله أمام الكولومبي جون كورتيز في وزن الخفيف الثقيل للحفاظ على حزام WBF حيث خضع الملاكمَين لاختبار الوزن الذي يسبق النزال بقرابة 24 ساعة إذ بلغ وزن البطل الليبي 78.3 كجم فيما جاء وزن غريمه الكولمبي بـ79.1 كجم .

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