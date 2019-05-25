تعادل ثمين للترجي في عقر دار الوداد

تعادل فريقا الوداد المغربي والترجي التونسي بهدف لكل منهما في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وافتتح الفريق التونسي التسجيل في آخر دقائق الشوط الأول بواسطة لاعبه “فوسيني كوليبالي” ليتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ79 من المباراة عن طريق “الشيخ إبراهيم كومار” رغم النقص العددي الذي تسبب به منح حكم المبارة المصري جهاد جريشة البطاقة الحمراء للاعب الوداد “إبراهيم النقاش” فضلا عن بطاقات صفراء عدة.

هذا ولم يحدد الاتحاد الإفريقي حتى الآن موعد لقاء الإياب رغم التوقعات أن يكون يوم الجمعة المقبل الموافق للـ31 من مايو الجاري.

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