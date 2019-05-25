استمرار بطولة قدامى الكرة الطائرة بطرابلس 

في إطار منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة بطرابلس احتضنت قاعة الـ17 من فبراير مباراتين بين فريق القره بولي وفريق المعمورة وطرابلس وجنزور.

اللقاء الأول الذي جمع بين قدامى المعمورة والقره بولي استطاع الأخير حسمه بشوطين نظيفين وبنفس النتيجة أنهى فريق طرابلس مواجهته أمام جنزور.

نتائج تجعل من القره بولي متصدرا بـ5 نقاط ثم يأتي خلفه مباشرة طرابلس بـ3 نقاط فيما يمتلك المعمورة نقطتين والزاوية وجنزور نقطة واحدة.

ومن الجدير ذكره أن البطولة تحت إشراف مجلس الرياضة طرابلس بالتعاون مع رابطة قدامى الكرة الطائرة.

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