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استمرار بطولة قدامى الكرة الطائرة بطرابلس 

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة بطرابلس احتضنت قاعة الـ17 من فبراير مباراتين بين فريق القره بولي وفريق المعمورة وطرابلس وجنزور.

اللقاء الأول الذي جمع بين قدامى المعمورة والقره بولي استطاع الأخير حسمه بشوطين نظيفين وبنفس النتيجة أنهى فريق طرابلس مواجهته أمام جنزور.

نتائج تجعل من القره بولي متصدرا بـ5 نقاط ثم يأتي خلفه مباشرة طرابلس بـ3 نقاط فيما يمتلك المعمورة نقطتين والزاوية وجنزور نقطة واحدة.

ومن الجدير ذكره أن البطولة تحت إشراف مجلس الرياضة طرابلس بالتعاون مع رابطة قدامى الكرة الطائرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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