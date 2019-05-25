بطل فرنسا يحسم مصير مدربه

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً عبر موقعه الألكتروني تجديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل لمدة موسم آخر وذلك عقب انتهاء الدوري .

وكشف البيان بأن النادي الفرنسي توصل لاتفاق مع المدرب المتوج مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بعد التكهنات التي راجت برحيله خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان من المقرر أن ينتهي عقد توخيل مع بطل فرنسا في يونيو 2021 وذلك حسب بيان النادي الباريسي.

وعقب الإعلان الرسمي لتمديد العقد أشار المدرب الألماني بأنه سعيد وفخور بتواصل مهمته في قيادة فريق العاصمة الفرنسية لسنوات مقبلة، لاستكمال مشروع الفريق الذي يطمح للمنافسة في كل البطولات الممكنة على الصعيد المحلي والأوروبي.

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