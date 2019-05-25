بنغازي .. ختام البطولة الرمضانية لكرة الطاولة المفتوحة

بنغازي 25 مايو 2019 (وال)- اختتم الاتحاد الليبي لكرة الطاولة، منافسات البطولة الرمضانية لكرة الطاولة المفتوحة بمشاركة “30” رياضي.

هذا وشارك في البطولة التي اختتمت خلال يومي الخميس والجمعة، بالتعاون مع جمعية بيوت الشباب بنغازي، قرابة “30” رياضيًا.

وجاءت نتائج البطولة على نحو التالي :

الترتيب الأول :

فئة الكبار “الرواد”:

1- الترتيب الأول : سامي المبروك الأوجلي.

2- الترتيب الثاني: جمال زينوبة.

3- الترتيب الثالث: عادل محمد الشلماني.

فئة الشباب:

1- الترتيب الأول: محمد حسن الدرسي.

2- الترتيب الثاني: نسيم محمد البوسيفي.

3- الترتيب الثالث: حكيم سليم التركي.

فئة الناشئين :

1- الترتيب الأول : فرج حسن الدرسي.

2- الترتيب الثاني : وسام وائل القلال.

3- الترتيب الثالث : مالك حسن الدرسي.

فئة البنات :

1- الترتيب الأول : رغد الشريف علي.

2- الترتيب الثاني : وهف الشريف علي.

3- الترتيب الثالث : منيرة باسط البرعصي. (وال – بنغازي) ر ع/ ر ت

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