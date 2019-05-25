الكولومبي جون كورتينز أول المحطات الصعبة في طريق مالك الزناد نحو الاحتفاظ بحزام “WBF”

يواجه نجم الملاكمة البطل الليبي مالك الزناد، نظيره الكولمبي جون كورتينز، مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، في “إنتركونتينتال” بمالطا.

وذكرت قناة “218”، أن هذا النزال يأتي ضمن سلسلة نزالات حزام “WBF International”، والذي يحتفظ به الملاكم الليبي، مالك الزناد، بفوزه في نزالاته الأخيرة.

وأوضحت قناة “218”، أن الملاكم الكولمبي كورتينز، أكثر تمرسًا من خصوم “الزناد” السابقين، حيث خسر نزالاً واحداً من أصل 16 نزالاً.

ونجح البطل الليبي الملاكم مالك الزناد، في تحقيق فوز كاسح على نظيره الكوبي البانتيرا، بالضربة القاضية، بآخر مواجهاته، في النزال الذي استضافته مالطا في وزن 76 كيلو جرام، ليحتفظ بالحزام.

يشار إلى أن قناة “ليبيا 218” الفضائية، أعلنت عن نقل بث حصري على الهواء مباشرة للنزال على شاشتها.

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