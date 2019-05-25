اتحاد العاصمة “اللافي” يختتم استعداداته لجولة الحسم

يختتم فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الذي يضم بين صفوفه، لاعبنا الدولي مؤيد اللافي، اليوم السبت، تحضيراته لجولة الحسم في الدوري الجزائري.

وتأجَّل حسم لقب الدوري الجزائري، للجولة الأخيرة بعدما تعادل اتحاد العاصمة مع مولودية وهران، وفاز أقرب منافسيه شبيبة القبائل على نصر حسين داي.

تجدر الإشارة، إلى أن اتحاد العاصمة يحتل المرتبة الأولى برصيد 50 نقطة على بعد نقطة واحدة من ملاحقه شبيبة القبائل، قبل جولة من ختام الدوري.

وفي الجولة الأخيرة، سيلاقي اتحاد العاصمة نظيره، شباب قسنطينة حامل اللقب، بينما يستضيف شبيبة القبائل منافسه أهلي برج بوعريريج الذي ضمن البقاء بفوزه (1-0) على أولمبي المدية.

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