أول لاعب ليبي يفوز باللقب.. معتز المهدي هداف دوري أبطال أفريقيا

نال لاعب نادي النصر الليبي معتز المهدي، لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018، برصيد 7 أهداف، ليصبح بذلك أول لاعب ليبي يفوز بهذا اللقب.

و”المهدي” هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يفوز باللقب، دون أن يشارك في دوري المجموعات والأدوار الإقصائية للبطولة، وهو ما قد يصُعب على أي لاعب إفريقي كسر إنجازه.

وسجل لاعب الفحامة، ثنائية في فريق حوريا كونكاري ليقود النصر لتحقيق فوز كاسح على الفريق الغيني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وآخر تلك الأهداف هو هدفه في شباك حوريا كوناكري الغيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ورغم ذلك خسر النصر بنتيجة 2 / 6 ليودع البطولة ويتحول للكونفيدرالية.

ويُعد معتز المهدي صاحب إنجاز آخر في تلك النسخة من دوري الأبطال حيث إنه صاحب أسرع هدف ليبي خارج الديار (41 ثانية) والذي سجله في شباك الهلال جوبا السوداني ببطولة دورى الأبطال.

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