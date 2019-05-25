لوس أنجلوس “المنير” يفوز على مونتريال ويعزز صدارته للدوري الأمريكي

حقق لوس أنجلوس “FC”، الـذي يـضم بين صفوفه النجم الـدولـي الليبي محـمد الـمنيـر، فوزا عريضا على منافسه، امباكت مونتريال بنتيجة 4-2، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الغربية لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

ورفع الفوز رصيد لوس أنجلوس “FC”، إلى 31 نقطة، ليحلق في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه سياتل ساوندرز.

وانتقل “المنير”، إلى صفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي قادمًا من أورلاندو سيتي، في صفقة تبادلية مع البرتغالي جواو موتينيو، وبات محترفنا الدولي الليبي محمد المنير ، من أعلى لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم أجرًا.

وقدم “المنير” مع فريقه أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، موسمًا مميزًا رغم تراجع نتائج فريقه في البطولة، حيث لعب مع فريقه 26 مباراة منها 23 مباراة أساسيًا و3 مباريات كبديل بواقع 2089 دقيقة، ونجح في لعب تمريرتين حاسمتين ولم يحرز أي أهداف فيما تحصل على 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

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