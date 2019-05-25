لاعب ليبي جديد على رادار الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحيفة مغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي يتجه إلى التعاقد مع اللاعب الليبي معتز المهدي، لاعب فريق النصر الليبي، خلال فترة “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير، أن النادي المغربي يخاطب ود اللاعب ليكون ضمن استحقاقات الفريق لتدعيم خط الهجوم، بعد تردد أنباء عن رحيل محمود بنحليب وزكرياء حدراف مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن رئيس النادي المغربي جواد الزيات، كشف في وقت سابق، نية إدارة الفريق عقد 5 صفقات في الميركاتو الصيفي، وهو الأمر الذي بدأ في تنفيذه بشكل مباشر على أرض الواقع، بعقد صفقات جديدة ومبكرة، ما سيجعل الفريق الأخضر يبدأ استعداداته للموسم المقبل بصفوف مكتملة، إضافة إلى تجنب مغالاة سوق الانتقالات وضغط الفرق المنافسة التي مازالت منشغلة بإنهاء الموسم الكروي الجاري.

وتعاقد الرجاء بشكل رسمي مع كل من محسن متولي، العائد لصفوف فريقه بعد تجربة احترافية بالدوري القطري، والمالي ساليف كوليبالي، والكونغولي فابريس نغوما.

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