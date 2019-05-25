البراق البريقة يودّع بطولة الروضان

ودّع ممثل ليبيا فريق البراق البريقة بطولة الروضان المقامة في الكويت بعد خسارته من فريق كاب الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، السبت.

وصعد فريق البراق البريقة إلى الدور الثاني ببطولة الروضان بعد أن حاز على المركز الثاني لفرق المجموعة برصيد أربع نقاط، إذ تعادل في أولى مبارياته أمام بنك الائتمان وحقق الفوز في ثاني مبارياته أمام شركة سدن الإقليمية ليخسر مواجهته الثالثة ضد فروج ريبالك.

وشارك فريق البراق البريقة في البطولة بدعوة وجهت له من قبل اللجنة المنظمة إلى جانب 36 فريقا يتنافسون على نيل اللقب طيلة شهر رمضان المبارك.

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