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البراق البريقة يودّع بطولة الروضان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودّع ممثل ليبيا فريق البراق البريقة بطولة الروضان المقامة في الكويت بعد خسارته من فريق كاب الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، السبت.

وصعد فريق البراق البريقة إلى الدور الثاني ببطولة الروضان بعد أن حاز على المركز الثاني لفرق المجموعة برصيد أربع نقاط، إذ تعادل في أولى مبارياته أمام بنك الائتمان وحقق الفوز في ثاني مبارياته أمام شركة سدن الإقليمية ليخسر مواجهته الثالثة ضد فروج ريبالك.

وشارك فريق البراق البريقة في البطولة بدعوة وجهت له من قبل اللجنة المنظمة إلى جانب 36 فريقا يتنافسون على نيل اللقب طيلة شهر رمضان المبارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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