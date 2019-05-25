خطوة تفصل اللافي عن التتويج بلقب الدوري الجزائري

يحل فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الذي يضم في صفوفه المحترف الليبي مؤيد اللافي، ضيفا على النادي الرياضي القسطنطيني مساء الاثنين لحساب الجولة 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الجزائرية لتحديد هوية المتوج باللقب.

ويحتل فريق اتحاد العاصمة قبل دخوله معترك المباراة الأخيرة الصدارة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة عن ملاحقه شبيبة القبائل الثاني برصيد 49 نقطة.

ويقدم اللافي عروضا قوية مع اتحاد العاصمة على الرغم من انتقاله للفريق في النصف الثاني من الموسم، إذ بات اليافع الليبي من أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الجزائري لمين كبير.

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