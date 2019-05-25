يوفنتوس يستغل بندا في عقد بوكتينو

ذكرت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية أن المدرب الأرجنتيني “ماورتسيو بوكتينو” قد يغادر ناديه توتنهام الإنجليزي مجاناً في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي نظيره ليفربول في المباراة النهائية التي ستلعب في مدريد بداية شهر يونيو.

وينص عقد بوكتينو مع توتنهام على مغادرته مجانا حال توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يتحقق، إذ يعد المدرب الأرجنتيني الإيطالي الأصل مطلبا ليوفنتوس الذي قرر من فترة إنهاء عقد مدربه ماسمليانو أليغري.

ومدد بوكتينو عقده الصيف الماضي مع توتنهام حتى عام 2023 مقابل راتب مالي يصل إلى 9 ملايين يورو، وإن لم يحقق بوكتينو لقب دوري الأبطال هذا الموسم فسيضطر أي ناد يرغب في التعاقد معه إلى كسر الشرط الجزائي بينه وبين توتنهام والمقدر بـ30 مليون يورو.

وعقب رحيل أليغري عن يوفنتوس ارتبطت عدة أسماء بتدريب بطل إيطاليا من بينها بوكيتنو وبيب جولارديولا مدرب مانشستر سيتي، إضافة لمدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب في انتظار ماستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.

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