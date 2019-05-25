الليلة.. الملاكم الليبي مالك الزناد يواجه نظيره الكولومبي جون كورتيز

فاليتا-العنوان

تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى النزال المرتقب بين بطل الملاكمة الليبي العالمي مالك الزناد مع نظيره الكولومبي جون كورتيز في وزن خفيف الثقيل على حلبة فندق إنتر كونتننتال بمالطا في تمام الساعة الحادية عشر ونصف ليلا بتوقيت ليبيا.

ويسعى البطل الليبي للحفاظ على حزام WBF الذي بحوزته كما يسعى أيضا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والمدعم بالضربات القاضية في أولى الجولات.

وخاض مالك 13 نزالا منذ أن أصبح ملاكما محترفا فاز بها جميعا وتمكن في 12 نزالا منها من الفوز بالضربة القاضية.

ومن خلال اختبار الوزن الذي أُجري يوم أمس يتضح لنا التقارب الجسماني وفي اللياقة بين الملاكمين، حيث بلغ وزن الزناد قبل ليلة من المواجهة 78.3كغم فيما بلغ وزن غريمه الكولومبي كغم 79.1، بينما بلغ طول الزناد 1.84 سم وطول منافسه 1.83 سم.

وفي حال نجح الزناد في الفوز سيتجه في نزالاته المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبداية مرحلة جديدة من التحدي حيث يسعى مالك إلى تحسين تصنيفه العالمي الحالي الذي يشير إلى وجوده في المركز الثاني والأربعين من بين ألف ومئتَي ملاكم في وزن خفيف الثقيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية