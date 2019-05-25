لشبونة بطلا لكأس البرتغال للمرة الثانية

توج سبورتينغ لشبونة بلقب كأس البرتغال للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على حساب بورتو بالمباراة النهائية بركلات الترجيح بـ5-4 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وافتتح فرانسيسكو سواريز أهداف بورتو بحلول الدقيقة الحادية والأربعين قبل أن يُعدّل برونو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 45، وبعد ذهاب المباراة للوقت الإضافي باغت ياس دوس فريق بورتو بالهدف الثاني لصالح لشبونة في الدقيقة 101.

وقبل نهاية المباراة للحظات في الشوط الثاني الإضافي سجل أندري بيريرا هدف التعادل لمصلحة بورتو لتنتهي المباراة بالتعادل الذي قادها لضربات الترجيح ليحسمها سبورتينغ لشبونة ويضيف لقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه لخزينة ألقابه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية