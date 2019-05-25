اخبار الرياضة

لشبونة بطلا لكأس البرتغال للمرة الثانية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج سبورتينغ لشبونة بلقب كأس البرتغال للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على حساب بورتو بالمباراة النهائية بركلات الترجيح بـ5-4 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وافتتح فرانسيسكو سواريز أهداف بورتو بحلول الدقيقة الحادية والأربعين قبل أن يُعدّل برونو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 45، وبعد ذهاب المباراة للوقت الإضافي باغت ياس دوس فريق بورتو بالهدف الثاني لصالح لشبونة في الدقيقة 101.

وقبل نهاية المباراة للحظات في الشوط الثاني الإضافي سجل أندري بيريرا هدف التعادل لمصلحة بورتو لتنتهي المباراة بالتعادل الذي قادها لضربات الترجيح ليحسمها سبورتينغ لشبونة ويضيف لقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه لخزينة ألقابه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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