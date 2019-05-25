نابولي يرفض عرض الملكي

ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، السبت، أن فريق نابولي الإيطالي رفض عرضاً تقدم به فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن العرض الذي وصل إلى النادي الإيطالي وصل إلى 90 مليون يورو مقابل التخلي عن أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد سيسعى لرفع قيمة العرض من جديد مع انطلاق الميركاتو المقبل خاصة بعد الأخبار التي راجت بخروج قائده سيرجيو راموس والرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو لكن الشرط الجزائي للاعب السنغالي يصل إلى 150 مليون يورو.

ويحظى كوليبالي باهتمام كبير من أبرز الأندية الأوروبية حيث يعد مطلباً مهماً لمانشستر يونايتد الذي يسعى للعودة لدوري أبطال أوروبا والدخول بقوة في سوق الانتقالات الموسم القادم.

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