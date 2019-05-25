الدامجة يقود فرسان المتوسط

قبل المدير الفني لفريق الاتحاد المصراتي جلال الدامجة المهمة التي أوكلت إليه بتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم خلفا لفوزي العيساوي وأبوبكر باني.

وحسب تصريحات خاصة لموقع “ريميسا”، قال الدامجة إن أعضاء لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم عرضوا عليه الإمساك بزمام الأمور وقيادة الفرسان في خضم هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوقف الدوري الممتاز، وأنه قَبل المهمة بصدر رحب نظرا للخطط المستقبلية التي وضعتها لجنة المنتخبات التي تهدف لتطوير الكرة الليبية والوصول بها إلى أعلى المراتب.

الجدير ذكره أن المدربين السابقين لفرسان المتوسط فوزي العيساوي وأبو بكر باني كانا قدما استقالتهما بعد أن أخفقا في التأهل لكان مصر 2019.

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