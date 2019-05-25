النصر يتأهل لنهائي دوري حمودة الوزري

جماهير وأهازيج ومتابعة بشغف رافقت اليوم الخامس من دوري المرحوم حمودة الوزري بين قدامى الأهلي بنغازي والنصر بصافرة محمد العفاس ورافع الحوتي التحكيمية التي نجحت بإيصال اللقاء إلى بر الأمان.

وجاء الديربي ممتعا في جميع ردهاته فقد جمع أسماء لمعت سابقا في سماء الكرة الليبية أبرزها: خالد حسين. عثمان الجلالي، ومرعي الرملي من النصر. وونيس خير وعلي البشاري وعلي العوامي وإدريس كبسة من الأهلي. وانتهت بفوز النصر على الأخير بستة أهداف مقابل ثلاثة ليصعد للمباراة النهائية.

نجوم قدامى كانوا يعرفون جيدا الملعب ويتقنون التحرك فيه قدموا طبقا دسما لعشاق كرة القدم ولم تنس اللجنة المنظمة في ختام اللقاء تكريم اللاعب الدولي السابق ونيس خير وأسندت جائزة أفضل لاعب لإدريس الشيخي كما تمت مكافأة بعض الأسماء التي كانت داعمة للبطولة وساهمت بشكل كبير في إنجاحها.

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