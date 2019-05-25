الزمالك ونهضة بركان يشعلون صراع الكونفدرالية

يسعى الزمالك المصري لتعويض خسارته في ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي وذلك عندما يستضيفه على ستاد برج العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد.

ويدخل الفريق المصري المواجهة وهو متأخر بنتيجة الذهاب بهدف دون مقابل في المغرب الأسبوع الماضي حيث يفتقد الزمالك لخدمات ظهيره التونسي حمدي النقاز إضافة إلى مواطنه فرجاني ساسي المصاب منذ فترة، ومهاجمه عمر السعيد بعد حصوله على الإنذار الثاني في لقاء الذهاب لكن مدرب الفريق المصري كريستيان جروس أكد جاهزية البدلاء.

من الجانب الآخر يأمل نهضة بركان أن يواصل مفاجآته في البطولة بعدما وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه حيث قدم الفريق موسماً قارياً متميزاً قياساً بمستوياته في الدوري المحلي واحتلاله المركز السابع.

ويتعين على الزمالك الفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب الأفريقي الغائب عنه منذ 16 عاماً بعدما توج بكأس السوبر الأفريقي عام 2003، أمام الفريق المغربي الآخر الوداد البيضاوي.

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