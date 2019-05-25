بايرن ميونخ يحصد كأس ألمانيا

توّج بايرن ميونيخ بمسابقة كأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه بعدما تغلب على لايبزيغ بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي استضافها الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، السبت.

وافتتح هداف الفريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين، وحاول الفريقان طيلة أطوار الشوط الأول الذي انتهى بتقدم البافاري بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة باثنتي عشرة دقيقة تمكن الفرنسي كينغسلي كومان من تعزيز تقدم بطل البوندسليغا، وليعود ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة لينهي آمال لايبزيغ ويقود الفريق البافاري للتتويج بالثنائية ويصل للهدف الـ190 في تاريخه مع البايرن.

وبذلك تمكن بايرن ميونخ من التتويج بالثنائية بعدما حصد لقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي بعد منافسة شرسة مع بروسيا دورتموند.

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