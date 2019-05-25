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الأخضر يتعثر أمام فرنسا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد المنتخب السعودي مباراته ضد نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في أولى مواجهاته ضمن بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20.

لم يبدأ اللقاء بصورة طيبة للمنتخب العربي ففي الدقيقة 12 أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه اللاعب فرج الغشيان الأمر الذي ترك فراغا في صفوف الخضر استغله الديوك وسجلوا هدفهم الأول قبل نهاية الشوط بدقيقتين بواسطة يوسف فوفانا.

ولم تكن الفترة الثانية سهلة على الفرنسيين إذ حاول منتخب السعودية تعديل النتيجة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول لشباك خصمهم الذي عمق جراحهم بهدف ثان في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب أمين غويري الفرنسي من أصول جزائرية وبهذه النتيجة يحقق التريكولور أول 3 نقاط في مشوار المونديال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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