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مالك الزناد.. قبضة من ذهب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا جديد في حلبات الملاكمة المالطية فعلم ليبيا دائما ما يكون مرفوعا في ظل تواجد بطلنا العالمي مالك الزناد الذي حقق ليل السبت فوزه الـ14 تواليا بعد أن أطاح بمنافسه الكولومبي جون كورتيز في الجولة الثالثة، وأوقف الحكم النزال بسبب عدم التكافؤ بالمستوى، إذ ارتكب الكولمبي أخطاء عدة جعلت النزال يصب لمصلحة البطل الليبي.

ودخل الزناد في حلبة “انتر كونتنتال” في مالطا، النزال مهاجمها وعيناه على المحافظة على حزامه (WBF)، وكان له ذلك بعد أن توالت ضرباته القوية على خصمه “جون كورتيز” الذي لم يعرف الطريق إلى مجاراة مالك في هذا النزال.

وتوعد الكولومبي مالك بـ”الذبح” اثناء اجراء عمليات الميزان، لكن الدولي الليبي كان واثقا من نفسه ولم يرد على خصمه حينها سوى بنظرة واثقة تبعت برسالة مفادها أن ملتقانا على الحلبة والكلمة ستؤول للأقوى.

وأسعد مالك الزناد الليبيين من خلال هذا الفوز الذي تابعه الجميع عبر شاشة “218” التي كعادتها كانت حاضرة وللمرة الثالثة على التوالي لوضع المشاهد الليبي في قلب الحدث.

وواصل الزناد سلسة انتصاراته لـ14 فوزا منهم 13 بالضربة القاضية وطموحه اليوم بات يغازل حلبات أميركا التي تعتبر الأقوى على مستوى العالم.

من جهة اخرى لم يمر فوز مالك مرور الكرام على الليبيين، إذ اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني والتبريكات ودعوات الفخر بأبن ليبيا البطل الذي حقق انجازا غير مسبوق في تاريخ اللعبة التي حرمت لسنوات في ليبيا بقرار من النظام السابق، لكن إصرار مالك جعله يحقق طموحه بالوصول إلى العالمية رغم كل المعوقات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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