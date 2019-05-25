الكولومبي كورتيز الضحية الـ14 توالياً لمالك الزناد بحلبات الملاكمة

العنوان_فاليتا

حقق البطل الليبي العالمي مالك الزناد ليل السبت فوزه الـ14 تواليا بعد أن أطاح بمنافسه الكولومبي جون كورتيز في الجولة الثالثة، وأوقف الحكم النزال بسبب عدم التكافؤ بالمستوى، إذ ارتكب الكولمبي أخطاء عدة جعلت النزال يصب لمصلحة البطل الليبي.

ودخل الزناد في حلبة “انتر كونتنتال” في مالطا، النزال مهاجمها وعيناه على المحافظة على حزامه (WBF)، وكان له ذلك بعد أن توالت ضرباته القوية على خصمه “جون كورتيز” الذي لم يعرف الطريق إلى مجاراة مالك في هذا النزال.

وتوعد الكولومبي مالك بـ”الذبح” اثناء اجراء عمليات الميزان، لكن الدولي الليبي كان واثقا من نفسه ولم يرد على خصمه حينها سوى بنظرة واثقة تبعت برسالة مفادها أن ملتقانا على الحلبة والكلمة ستؤول للأقوى.

وأسعد مالك الزناد الليبيين من خلال هذا الفوز الذي تابعه الجميع عبر شاشة “218” التي كعادتها كانت حاضرة وللمرة الثالثة على التوالي لوضع المشاهد الليبي في قلب الحدث.

وواصل الزناد سلسة انتصاراته لـ14 فوزا منهم 13 بالضربة القاضية وطموحه اليوم بات يغازل حلبات أميركا التي تعتبر الأقوى على مستوى العالم.

من جهة اخرى لم يمر فوز مالك مرور الكرام على الليبيين، إذ اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني والتبريكات ودعوات الفخر بأبن ليبيا البطل الذي حقق انجازا غير مسبوق في تاريخ اللعبة التي حرمت لسنوات في ليبيا بقرار من النظام السابق، لكن إصرار مالك جعله يحقق طموحه بالوصول إلى العالمية رغم كل المعوقات.

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