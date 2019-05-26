اختتام دوري قدامى الرياضيين في العوينات

شارف شهر رمضان على النهاية وشارفت معه الدوريات الرمضانية على الاختتام في شتى ربوع البلاد، وفي العوينات اختتم دوري قدامى الرياضيين بتتويج فريق السعادة على حساب الأمجاد بركلات الترجيح وبأربعة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وعلى وقع الأجواء الرمضانية وفي ملعب يحمل الخاصية الترابية أقيمت المباريات بحضور حشد من الجمهور الذي يترقب ما ستقدمه أقدام اللاعبين.

وبتنظيم نادي الأمجاد شهدت البطولة مشاركة أربعة فرق كان فريق السعادة أسعدهم بتتويجه بلقب البطولة في يومها الختامي ويتسلم لاعبوه الكأس ليحققوا لقبها عن نسخة هذا الموسم..

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