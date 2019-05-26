الكالشيو.. صراع التأهل للأبطال في الجولة الأخيرة

تقرير 218

في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي فرق أربعة تمتلك حظوظا لتحقيق حلمها في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في التوقيت نفسه سيحل ميلان ضيفا على سبال بضرورة تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة الثامنة والستين وانتظار تعثر بقية المنافسين ليحل محلهم ويعود للبطولة التي يحب والغائب عنها منذ سنوات.

غريمه التقليدي الإنتر لن تكون مهمته على أرضه وبين جمهوره بالهينة حين يستقبل امبولي القابع في المركز السابع عشر برصيد سبع وثلاثين نقطة، صاحب الأرض يجب عليه الفوز إنْ أراد التأهل للأبطال وعدم الدخول في حسابات معقدة وهي حالة شبيهة لإمبولي لكن هدف لاعبيه عدم الهبوط للدرجة الأدنى.

أما أتلانتا فيطمح لتحقيق إنجاز سيكون الأول في تاريخه بالتأهل للأبطال. ست وستون نقطة هو رصيد الفريق، والمنافس ساسولو يمتلك في جعبته ثلاثا وأربعين نقطة في المركز الحادي عشر ويرغب في إحداث المفاجأة بفوز إن حدث سيخدم مصالح الفرق الأخرى.

روما صاحب الحظوظ الأقل وفرة في المركز السادس برصيد ثلاث وستين نقطة سيكون عليه الفوز على بارما وانتظار هبات من منافسي الأندية الأخرى.

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