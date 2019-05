نادي فالنسيا يتغلب على برشلونة ويُحرز بطولة ملك إسبانيا للمرة الثامنة

أحرز نادي فالنسيا البطولة في مسابقة ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على برشلونة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بينتو فيامارين.

حيث أحرز ثنائية الفريق الفائز كل من كيفن غاميرو ورودريغو مورينو، فيما أحرز هدف البارسا الوحيد ليونيل ميسي.

وكان برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاماً، يبحث أن يصبح أول ناد يتوج خمس مرات توالياً، لكنه بقي متعادلاً مع انجازي ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيك بلباو (1930-1933) المتوجين أربع مرات على التوالي.

هذا ونجح فالنسيا بتكريس عقدته لبرشلونة هذا الموسم، فبرغم أنه استهل المباراة مع فوز يتيم في آخر 14 مواجهة بين الطرفين، إلا أنه كان تعادل مرتين مع برشلونة في الدوري.

