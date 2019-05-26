اخبار الرياضة

الزناد لـ218: هدفي الوصول إلى العالمية

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح الملاكم الليبي مالك الزناد لـ218 عقب فوزه على الكولومبي جون كوريتز بالضربة القاضية في الجولة الثالثة إنه سعيد بما حققه ويسعى في المرحلة القادمة للوصول إلى العالمية ومواجهة أقوى النجوم.

وقال الزناد إنه يعمل بجد ولا يبخل بقطرة عرق واحدة نحو حلمه الذي يسعى لتحقيقه، حسب وصفه.

وحول سهولة النزال الأخير الذي تفوق فيه الزناد بالقاضية بالجولة الثالثة على الكولمبي كوريتز قال المُحترف الليبي إن منافسه كان ملاكما قويا لكنه استعد له جيدا منذ بداية شهر رمضان.

وبفوزه في النزال الأخير واصل الزناد سلسلة انتصاراته حيث حقق 14 انتصارا في عالم الملاكمة الاحترافي منها 13 انتصارا بالضربة القاضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك