الزناد لـ218: هدفي الوصول إلى العالمية

صرح الملاكم الليبي مالك الزناد لـ218 عقب فوزه على الكولومبي جون كوريتز بالضربة القاضية في الجولة الثالثة إنه سعيد بما حققه ويسعى في المرحلة القادمة للوصول إلى العالمية ومواجهة أقوى النجوم.

وقال الزناد إنه يعمل بجد ولا يبخل بقطرة عرق واحدة نحو حلمه الذي يسعى لتحقيقه، حسب وصفه.

وحول سهولة النزال الأخير الذي تفوق فيه الزناد بالقاضية بالجولة الثالثة على الكولمبي كوريتز قال المُحترف الليبي إن منافسه كان ملاكما قويا لكنه استعد له جيدا منذ بداية شهر رمضان.

وبفوزه في النزال الأخير واصل الزناد سلسلة انتصاراته حيث حقق 14 انتصارا في عالم الملاكمة الاحترافي منها 13 انتصارا بالضربة القاضية.

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