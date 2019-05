بايرن ميونخ يظفر ببطولة الدوري الألماني للموسم السابع على التوالي

استطاع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة تحقيق الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-0 اليوم السبت على الملعب الأولمبي.

حيث سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان أهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاماً، وذلك بعد أسبوع واحد فقط على حسمه اللقب الـ29 في البوندسليغا بعد صراع مرير مع بوروسيا دورتموند.

Hands on the trophy 🙌 Congrats, @FCBayernEN! 🏆#DFBPokal #Berlin2019 #RBLFCB pic.twitter.com/ux9TkAA0hj — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) May 25, 2019

