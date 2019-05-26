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بطل إيطاليا يختتم موسمه في ضيافة سامبدوريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينهي يوفنتوس موسمه مساء اليوم في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على سامبدوريا لويجي فيرارس حيث يطمح يوفنتوس لختام موسمه بنقاط الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أتلانتا.

ويحتل صاحب الأرض سامبدوريا المركز التاسع في سلم الترتيب العام برصيد خمسين نقطة راغبا في تعويض خسارته أمام يوفنتوس في المباراة الذهاب التي انتهت بهدفين لهدف بملعب آليانز ستاديوم.

وستكون مباراة اليوم الأخيرة للإيطالي مسامليانو أليغري مدرب يوفنتوس الذي سيرحل في ختام الموسم إلى وجهة جديدة لم تحدد إلى الآن بعد إعلان إدارة يوفنتوس عن عدم استمراره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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