بطل إيطاليا يختتم موسمه في ضيافة سامبدوريا

ينهي يوفنتوس موسمه مساء اليوم في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على سامبدوريا لويجي فيرارس حيث يطمح يوفنتوس لختام موسمه بنقاط الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أتلانتا.

ويحتل صاحب الأرض سامبدوريا المركز التاسع في سلم الترتيب العام برصيد خمسين نقطة راغبا في تعويض خسارته أمام يوفنتوس في المباراة الذهاب التي انتهت بهدفين لهدف بملعب آليانز ستاديوم.

وستكون مباراة اليوم الأخيرة للإيطالي مسامليانو أليغري مدرب يوفنتوس الذي سيرحل في ختام الموسم إلى وجهة جديدة لم تحدد إلى الآن بعد إعلان إدارة يوفنتوس عن عدم استمراره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية