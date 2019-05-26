بولونيا يتجاوز نابولي في الجولة الأخيرة

تجاوز بولونيا ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي في المباراة التي أقيمت ريناتو دال آرا.

وافتتح فريدريكو ستاتدير باب التسجيل لمصلحة بولونيا في الدقيقة 43 ليضيف بيليريم جيمايلي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني قلص الجزائري فوزي غلام الفارق في الدقيقة 57، بينما عدل البلجيكي ميرتينز النتيجة في الدقيقة 78.

وقبل دخول المباراة دقائقها الأخيرة عاد فريدريكو ستاتدير ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع بولونيا رصيده إلى النقطة 44 في المركز العاشر بينما تجمد رصيد نابولي عند 79 نقطة في المركز الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية