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الدامجة: مستعد لتدريب المنتخب لكن بشروط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال جلال الدامجة لقناة ليبيا الأحرار إن هناك مفاوضات مبدئية مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، وإن لديه شروطا منها دفع المستحقات السابقة وعقد لمدة عامين وبرنامج لتطوير الكرة الليبية، مضيفا أنه رغم توقف الدوري الليبي فإنه يحاول وضع برنامج يتلاءم مع ما تمر به البلاد

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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