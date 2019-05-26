الدامجة: مستعد لتدريب المنتخب لكن بشروط

قال جلال الدامجة لقناة ليبيا الأحرار إن هناك مفاوضات مبدئية مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، وإن لديه شروطا منها دفع المستحقات السابقة وعقد لمدة عامين وبرنامج لتطوير الكرة الليبية، مضيفا أنه رغم توقف الدوري الليبي فإنه يحاول وضع برنامج يتلاءم مع ما تمر به البلاد

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