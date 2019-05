كم يبلغ ثمن صفقة بيع إدين هازارد لريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية، السبت، أن نادي تشلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه البلجيكي، إدين هازارد، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن تشلسي يريد الحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني أي نحو 165 مليون دولار من أجل التخلي عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

كما حدد النجم البلجيكي موعداً نهائياً لانتقاله إلى ريال مدريد هو الرابع من يونيو المقبل، مشيراً إلى رغبته في إتمام صفقة الرحيل بعد أسبوع واحد على الأكثر من نهائي يوروبا ليغ الذي سيجمع بين تشلسي وأرسنال الأربعاء المقبل.

هذا وأوضحت الصحيفة أنه ليس سراً أن هازارد يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف، كما أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يضع توقيع نجم البلوز ضمن أولوياته.

