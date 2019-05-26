بنغازي .. ندوة رياضية بعنوان “واقع كرة القدم الليبية والطموحات”

بنغازي 26 مايو 2019 (وال)- نظمت جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية ببنغازي، ندوة رياضية بعنوان “واقع كرة القدم الليبية والطموحات”.

هذا وقد حضر الندوة التي أقيمت مساء السبت بقاعة وهبي البوري، وهي ورقة بحثية للإعلامي عبد المجيد الفيل، وبرعاية شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة، ورئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى علي بوفراج، إلى جانب عدد من الإعلاميين الرياضيين.

وقال الإعلامي عبد المجيد الفيل – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه شارك بدعوة من الجمعية للأندية الرياضية للأعمال الخيرية، والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، وتم الإعداد لهذه الندوة.

وأضاف عبد المجيد الفيل “تحدثت في الندوة عن الواقع المرير للكرة القدم الليبية منذ العشرينات حتى عام 2019 م، وقد تحدثت عن واقع اتحاد الكرة والأندية والتحكيم، وقدمت جملة من الطموحات والآمال”.

وأشار عبد المجيد الفيل إلى أن “الندوة هي ورقة بحثية، حاولت أن أعمل عليه بشكل علمي، وسيتم التفرغ منه قريبًا وسيكون له نتائجه وسيتم تحويله إلى كتاب يتعلق بالواقع”.

من جهته، قال رئيس جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية عبد المنعم بن حريز – في تصريح لوكالة الأنباء الرياضية – إن تنظيم الندوة البحثية ضمن أنشطة الجمعية في شهر رمضان المبارك، للحديث عن واقع المؤسف للكرة الليبية، والتي يلقيها الإعلامي عبد المجيد الفيل.

وأضاف بن حريز “يتوجب علينا نحن كجمعية للأندية الرياضية للأعمال الخيرية، أن نقوم بندوات توعية لبعض الوسط الرياضي والمهتمين به لتطوير الكرة الليبية”.

وأشار بن حريز إلى أنه سيكون هُناك نشاط خيري قبل عيد الفطر المبارك، وأيضًا باقي الأنشطة ستكون بعد العيد، ومن ضمن هذه الأنشطة بطولة المؤسسات في نسختها الثالثة، وبطولة الأكاديميات لفئات الصغرى في بنغازي. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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