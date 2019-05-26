الساحل الكويتي يتعاقد مع لاعب النصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي الساحلي الكويتي، بشكل رسمي مع المحترف البرازيلي “كوتينهو” اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال وكيل اللاعبين عبدالحفيظ العقوري لـ”أخبار ليبيا 24″، إن التعاقد جاء بعد التواصل مع المدرب عبدالرحمن العتيبي ومدير الكرة وتم عرض اللاعب عليهم.

وأضاف العقوري، أن بعد مشاهدة اللاعب لقي قبول من اللجنة الفنية بالنادي الكويتي، وتم الاتفاق على التوقيع معه لمدة موسم رياضي واحد.

ويلعب كوتينهو 29 عامًا، كصانع ألعاب وعلى الأطراف، وسبق وأن لعب لفريق نونغبوا التايلندي وخاض تجربة احترافية في عام 2015 مع يانج أفريكانز التنزاني ولعب مع النصر وتحصل معه على لقب الدوري الليبي الممتاز العام الماضي .

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