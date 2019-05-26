خماسيات الاتحاد تتألق بالروضان

يستعد فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصلات لخوض مباراته يوم غد الاثنين أمام فريق رزيلت فيتامين لحساب مباريات دورالـ16 من بطولة الروضان الدولية بالكويت يضم منافس الاتحاد المقبل محترفين من البرازيل وأربعة عراقيين.

تواجد الاتحاد في البطولة الأقوى عربيا ليس بمحض الصدفة باعتباره أحد المرشحين للذهاب بعيدا في هذه البطولة ولما يملك من لاعبين يعدون الأبرز في ليبيا وبزغ نجمهم مع المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ولعل استدعاء الفريق في كل دورة من دورات البطولة الأخيرة أكبر دليل على المكانة التي تحضى بها خماسيات الاتحاد

إذ تعد هذه المشاركة هي الثالثة للاتحاد في بطولة الروضان والتي تشهد مشاركة واسعة وتم استدعاء بطل ليبيا لهذه النسخة نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه في السنوات الماضية

كما أن بطولة الروضان تشهد مشاركة أسماء عالمية ثقيلة للغاية وعلى سبيل المثال ..فرانشسيكو توتي وديلبيرو ودورغبا واكوشا ..فحرص القائمون على تواجد الاتحاد في كل نسخة لإيمانهم بأن الفريق سيصنع الفارق ويضيف الكثير للبطولة

تأهل الفريق بطل ليبيا إلى الدور الثاني من البطولة

بعد أن جمع 6 نقاط في المركز الثاني حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب مركز التأهيل بأربعة أهداف لهدف وخسر مباراته الثانية أمام متصدر المجموعة فريق عبدالله الفضالة بشكل مفاجئ ليحسم مواجهته على حساب هوليدي إن” بأربعة أهداف مقابل هدفين

تضم تشكيلة فريق الاتحاد أفضل لاعبي اللعبة في ليبيا وأبرز صناع إنجازات منتخب الصالات المتوج ببطولة إفريقيا سنة 2008 وأيضا وصافة كاس القارات بالبرازيل 2010 كالحارس محمد الشريف ومحمد رحومة والمنتدب على سبيل الإعارة من الأهلي بنغازي محمد شحوت هؤلاء النجوم يوجد ورائهم مدرب شاب

أسامة الاغرش الذي يعد بالكثير في مستقبل لعبة كرة الصالات وقبل الاغرش كان هنالك المدرب عبد الباسط النعاس الذي عرف معه الاتحاد نجاحات عدة

وكان الاتحاد قد توج ببطولة الدوري الليبي منذ شهرين تقريبا بعد منافسة شرسة في مرحلة التتويج مع السويحلي والأهلي بنغازي وآساريا ليتمكن بعدها من حصد اللقب للسنة الثالثة على التوالي وبالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في كل المباريات

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