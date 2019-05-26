يوفنتوس يرغب في تعويض بارزالي

يسعى يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مدافع جديد الموسم المقبل حيث يبدو أن بطل إيطاليا بات يهدف لضم البلجيكي توبي ألديرفيريلد مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي .

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن إدارة السيدة العجوز وضعت مدافع المنتخب البلجيكي وفريق توتنهام نصب أعينهم من أجل تعويض اعتزال المدافع أندريا بارزالي .

وكشف التقرير أن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو بارتيتسي بدأ المفاوضات المبدئية مع مسؤولي الفريق اللندني من أجل التعاقد مع مدافع جديد، إضافة إلى الأخبار التي تشير إلى اقتراب يوفنتوس من ضم المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينو ليصبح مدربا للفريق بداية من الموسم القادم .

وأوضح باراتيتسي أن ألديرفيرليد يعد واحداً من أهم المدافعين في البريمرليغ لذلك يرغب يوفنتوس في ضمه بالإضافة إلى أن الصفقة لن تكلف إدارة اليوفي مع تبقي موسم واحد في عقد اللاعب مع السبيرز .

ويواجه بطل إيطاليا منافسة من عدة أندية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب منها مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية